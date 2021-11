ML – “Il Milan espelle Raiola”: la risposta del Club alla Gazzetta dello Sport

Il Milan è intervenuto dopo un articolo pubblicato oggi da La Gazzetta dello Sport in merito ai rapporti con Raiola.

Nell’edizione odierna del quotidiano sportivo La Gazzetta dello Sport è presente un articolo intitolato “Il Milan espelle Raiola” nel quale viene spiegato che Alessio Romagnoli starebbe discutendo direttamente col club del rinnovo di contratto, senza coinvolgere il suo agente.

Da tempo trapela che i rapporti tra la società rossonera e Mino Raiola non sono eccezionali. Il mancato rinnovo di Gianluigi Donnarumma non ha aiutato certamente. Non è un caso che al club non vengano più accostati calciatori appartenenti alla scuderia dell’agente italo-olandese.

Tuttavia, dal Milan ci hanno tenuto a fare una precisazione in merito a quanto scritto oggi dal giornale sportivo italiano:

«In merito all’articolo pubblicato oggi dalla Gazzetta dello Sport dal titolo “Il Milan espelle Raiola”, AC Milan precisa che il Club mantiene rapporti professionali con tutti gli agenti, senza alcuna preclusione».