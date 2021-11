Brahim Diaz, la curiosità che non sapevi sul trequartista del Milan

Brahim Diaz protagonista di un ottimo inizio di stagione tra Milan e nazionale spagnola. Vi sveliamo una curiosità sull’attaccante rossonero che riguarda anche… Ibrahimovic

Il Milan lo ha rivoluto e lui non ha esitato ad accettare nuovamente un trasferimento in rossonero dal Real Madrid dopo una prima stagione nella quale, tra campo e panchina, si è guadagnato l’apprezzamento di Pioli e della dirigenza. Brahim Diaz è tornato al Milan da protagonista e lo dimostra un inizio di stagione davvero positivo con 4 gol (di cui 3 decisivi con Spezia, Venezia e Sampdoria), due assist e un posto da titolare nell’undici rossonero con una striscia di presenze interrotta solo dalla positività al Covid.

Numeri e prestazioni importanti con le quali Brahim si è guadagnano anche la prima convocazione nella nazionale maggiore spagnola allenata da Luis Enrique per le due sfide decisive per la qualificazione ai Mondiali 2022 contro Grecia e Svezia.

A proposito di Nazionale, Diaz ha optato per la Spagna (con la quale vanta 25 presenze tra Under 17 e 19) declinando l’invito del Marocco che lo voleva rendere convocabile per aggregarlo ad Hakimi e compagni. Ci ha provato anche l’attuale c.t. della rappresentativa marocchina, Vahid Halildozic. Nulla da fare.

Brahim Diaz, la curiosità sull’attaccante

Brahim Diaz era convocabile per il Marocco in quanto il padre Sufiel Abdelkader è marocchino. Nonostante le origini nordafricane, l’attaccante rossonero ha sempre vissuto in Spagna, a Malaga città dove è nato nel 1999, prima di trasferirsi da giovanissimo a Manchester per aggregarsi alle giovanili del City, esperienza conclusa nel 2018 con l’ingaggio del Real Madrid.

Sul padre Sufiel, Diaz ha svelato una curiosità in una passata intervista del 2020 appena arrivata al Milan. Incalzato sul legame con Zlatan Ibrahimovic e sull’importanza del fuoriclasse svedese per i rossoneri, Brahim ha risposto così: “Vediamo tutti di cosa è capace Ibra. Fa la differenza. Parliamo di un vincente, abbiamo una bella intesa e mi dà ottimi consigli. Chiede molto e tu migliori.” Poi il retroscena: “Ibra ha la stessa età di mio padre (classe 1981 ndr). Nel calcio l’età è relativa e lui lo sta dimostrando.” A un anno di distanza, possiamo dire che Brahim aveva pienamente ragione…