Taibi, parole al miele per Tatarusanu: “E’ un portiere efficace”

Le parole di Massimo Taibi, ex portiere rossonero, rilasciate al canale Twitch dell’AC Milan sull’eroe del momento: Ciprian Tatarusanu

Inutile negarlo, Ciprian Tatarusanu è diventato l’idolo rossonero dopo aver parato un calcio di rigore a Lautaro Martinez del derby di Milano giocato qualche giorno fa contro l’Inter.

Tata è stato messo tra i pali a difendere la porta del Milan quasi per caso, dopo l’infortunio accorso al portiere titolare Mike Maignan. Dopo un inizio titubante (ma che bisognava mettere in preventivo a causa della tanta inattività degli ultimi anni) è entrato nel cuore dei tifosi milanisti con quel penalty neutralizzato che è già passato alla storia.

Leggi anche:

Taibi: “Bisogna dare merito a Tatarusanu”

Ai microfoni del canale ufficiale Twitch del Milan è intervenuto Massimo Taibi, che ha difeso la porta rossonera in alcune stagioni degli anni novanta. L’attuale direttore sportivo della Reggina ha elogiato Tatarusanu, ritenendolo un portiere di assoluta affidabilità.

Ecco le sue parole: “In Italia siamo abituati, in maniera sbagliata, a ricordarci sempre e solo degli errori commessi e mai delle cose positive. Solo un qualcosa di stratosferico può far dimenticare quell’errore e Tatarusanu ci è riuscito con il rigore parato nel derby. Sono davvero felice per lui. Non è uno di quegli estremi difensori che vogliono dare spettacolo ma è comunque efficace. Non è facile giocare nel Milan, perlopiù sapendo di non essere titolare. Bisogna dare i giusti meriti a Ciprian per quello che sta facendo”.