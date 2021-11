Fiorentina, il punto in vista del Milan: le condizioni di Gonzalez e Nastasic

Ci sono importanti novità in casa Fiorentina per quanto riguarda la situazione infortunati: le parole del dottor Pengue sul sito dei viola

Manca ancora un po’ di tempo a Fiorentina-Milan, prossimo impegno dei rossoneri in campionato. La sosta per le Nazionali è solo all’inizio ma ci sono già alcuni colpi di scena.

Uno di questi è l’infortunio accorso a Nastasic, difensore dei viola, in allenamento con la sua Serbia. E’ un problema bello grosso per Vincenzo Italiano, che già dovrà fare a meno della coppia titolare di centrali formata da Martinez Quarta e Milenkovic, entrambi assenti per squalifica.

Dottor Pengue: “Ecco come stanno Nastasic e Gonzalez”

C’è preoccupazione dunque dalle parti di Firenze per una situazione di sicuro non semplice da gestire. Bisogna anche capire, infatti, quelle che sono le condizioni di Nico Gonzalez, ancora positivo al Covid dopo più di diciotto giorni e per questo ancora in isolamento.

Queste le parole del medico dei viola, Luca Pengue: “Gonzalez è ancora debolmente positivo al virus, per questo deve ancora restare a casa. Una volta negativizzato, dovrà sottoporsi a degli accertamenti medici obbligatori per guarisce dal Covid. Nastasic? Ho parlato ieri con lui. Mi ha mandato un accertamento diagnostico, da cui si evince un problema al soleo della grande sinistra. Sarà valutato nei prossimi giorni”.