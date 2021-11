Fondo PIF, annuncio a sorpresa: “Abbiamo parlato anche col Milan”

Le dichiarazioni di Amanda Staveley, amministratore delegato del fondo PCP Capital Partners e braccio destro del fondo PIF

Ha del clamoroso quanto riportato poco fa dal Telegraph, importante quotidiano inglese, che ha intervistato Amanda Staveley, appartenente al gruppo miliardario che ha acquistato il Newcastle.

La Staveley, infatti, è amministratore delegato del fondo PCP Capital Partners, una società che è il braccio destro del fondo arabo PIF, protagonista della storica acquisizione del Newcastle in Premier League. A quanto ha detto la signora Staveley, ci sono stati anche dei contatti con Milan e Inter.

Amanda Staveley: “Serie A? Campionato disastroso”

Ecco le parole di Amanda Staveley rilasciate al giornale inglese: “Ho tanti amici in Premier League e penso che questo sia il campionato più grande nel mondo. Credo fortemente nel potere collettivo di questo torneo. Massimo rispetto verso la maggior competizione inglese”.

Poi il commento che ha spiazzato i tifosi del Milan e dell’Inter: “In passato abbiamo parlato anche con Milan e Inter, ma in Italia c’è un problema di fondo: il campionato è disastroso. Poi c’è stato un breve periodo in cui abbiamo pensato di acquistare il Bordeaux. Fatto sta che non abbiamo più la volontà di guardare all’Inter”.