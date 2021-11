L’Italia si qualifica ai Mondiali 2022 se… le combinazioni per gli azzurri

L’Italia ospita la Svizzera all’Olimpico in quello che è un vero e proprio spareggio per la qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022. Tutte le combinazioni favorevoli agli azzurri anche in vista dell’ultimo match con l’Irlanda del Nord

A quattro mesi dalle indimenticabili serate di Euro 2020, l’Italia di Mancini torna allo stadio Olimpico per affrontare la Svizzera, avversario già sconfitto con un netto 3-0 nella fase a gironi del torneo continentale. Alla stregua di quanto avvenuto lo scorso giugno anche stasera c’è un traguardo importante da raggiungere per gli azzurri di Mancini ovvero la qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022 in programma tra un anno esatto. Le sorti dei campioni d’Europa si decideranno tra stasera e lunedì 15 con l’ultimo match, in trasferta, contro l’Irlanda del Nord. Vediamo dunque quello che potrebbe accadere.

La situazione di classifica attuale

Italia e Svizzera condividono la vetta del girone C con 14 punti scaturiti da 4 vittorie e 2 pareggi. Lo scontro diretto dello scorso settembre è terminato 0-0 a Basilea con l’errore di Jorginho su rigore. Il fattore dirimente in caso di arrivo a pari punti è la differenza reti poi gli scontri diretti. Al momento l’Italia ha una migliore differenza reti della Svizzera (+2). Entrambe le nazionali hanno ancora una partita da disputare, lunedì 15 novembre. Gli azzurri voleranno a Belfast per affrontare l’Irlanda del Nord. Gli elvetici, invece, ospiteranno la Bulgaria. Sia Irlanda che Bulgaria sono già eliminate.

Leggi anche

L’Italia si qualifica ai Mondiali se ..

Di seguito tutte le combinazioni favorevoli agli azzurri per tornare al Mondiale dopo l’amarissima eliminazione di quattro anni fa allo spareggio con la Svezia che è costata la qualificazione a Russia 2018.

L’Italia si qualifica a Qatar 2022 con le seguenti combinazioni di risultati

Vince entrambi i match con Svizzera e Irlanda del Nord

Batte la Svizzera e ottiene un pareggio in Irlanda

Pareggia con la Svizzera e batte l’Irlanda del Nord conservando una migliore differenza reti in caso di concomitante vittoria degli elvetici con la Bulgaria

Pareggia con Svizzera e Irlanda. In questo è necessario il pari anche tra Svizzera e Bulgaria

Perde con la Svizzera e vince in Irlanda con un contemporaneo ko degli elvetici contro la Bulgaria, conservando sempre una migliore differenza reti

Qualora dovesse classificarsi al secondo posto, l’Italia parteciperà agli spareggi che coinvolgeranno le seconde classificate più due ripescate dall’ultima edizione di Nations League. Il regolamento dei playoff qualificazione è diverso rispetto al passato. Le 12 nazionali partecipanti verranno infatti inserite dal sorteggio del prossimo 26 novembre in tre gruppi da 4 squadre ciascuno. In ogni gruppo ci saranno due sfide secche che decreteranno le due “finaliste”. Chi vince tra quest’ultime, sempre in gara unica con supplementari e rigori, otterrà il pass per Qatar 2022.