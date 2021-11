E’ morto Giampiero Galeazzi: l’ex giornalista si è spento a 75 anni

Lutto nel mondo dello sport italiano. L’ex giornalista Giampiero Galeazzi si è spento nella mattinata odierna.

Lo sport italiano e il giornalismo sportivo piange la perdita di Giampiero Galeazzi. Il giornalista e conduttore televisivo della Rai si è spento nella mattinata di oggi,12 novembre, all’età di 75 anni.

L’ex canottiere era malato da tempo per una grave forma di diabete. Se ne va uno dei più amati personaggi del mondo del calcio e non solo, noto anche per le sue telecronache alle Olimpiadi, in particolare del canottaggio. L’ultima apparizione in tv di ‘bisteccone’ risale a ben tre anni fa, nello studio di Domenica in da Mara Venier.

Nato a Roma il 18 maggio del 1946, Galeazzi ha vinto il campionato italiano in singolo di canottaggio nel 1967. Negli anni Ottanta, come giornalista alla Rai è entrato nei cuori degli spettatori per il trasporto e il pathos delle sue telecronache. Ha condotto la Domenica Sportiva e Novantesimo Minuto, e nel 1996 ha partecipato anche al Festival di Sanremo con Pippo Baudo.