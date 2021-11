Milan-Sassuolo, passione alle stelle: è record

Vendite record per Milan-Sassuolo del prossimo 28 novembre. Tra i tifosi rossoneri c’è tanta voglia di vedere all’opera la squadra di Stefano Pioli. I numeri

La passione dei tifosi del Milan non si ferma e la voglia di vedere all’opera la squadra di Stefano Pioli è davvero tanta, anche durante la pausa delle Nazionali.

Sandro Tonali e compagni torneranno in campo il prossimo 20 novembre a Firenze. Quattro giorni dopo ancora un’altra trasferta contro l’Atletico Madrid, in Spagna, per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League.

Record a San Siro

Per ritrovare il Milan a San Siro bisognerà aspettare il 28 novembre, quando alle ore 15.00 arriverà il Sassuolo. Lo stadio è così pronto a vestirsi a festa. Per il match valevole per la 14esima giornata di Serie A si registrano vendite record: solo oggi – come appreso dalla redazione – sono stati emessi circa 15mila biglietti, che rappresentano il record giornaliero stagionale.

La passione dei tifosi rossoneri non si ferma e il desiderio di sostenere il Milan cresce ogni partita. Si prevedono dunque molte richieste anche per le prossime partite di campionato a San Siro e per la sfida di Champions con il Liverpool.