Il trequartista vola in Germania: così è addio al Milan

Arrivano conferme dalla Spagna. Un obiettivo estivo del Milan potrebbe sfumare definitivamente, volando a gennaio in Germania.

E’ stata un’estate lunga quella vissuta dai tifosi del Milan, in attesa dell’acquisto di un trequartista. Si aspettava un calciatore di qualità che migliorasse sensibilmente la rosa ma alla fine il Milan ha optato per Junior Messias.

Il fantasista brasiliano fin qui non è riuscito a dare l’apporto sperato per via dei troppi infortuni. Ha giocato solo pochi minuti contro l’Atalanta e finalmente dovrebbe rivedersi, tra i convocati contro la Fiorentina. La delusione in estate è stata tanta da parte dei sostenitori rossoneri. Il sogno proibito è stato Hakim Ziyech.

Gli ottimi rapporti con il Chelsea facevamo sperare che l’affare per il marocchino ex Ajax potesse decollare ma non è stato così. E’ rimasto a Londra e gennaio potrebbe davvero essere il mese dell’addio.

In Spagna, TodoFichajes, conferma la news che vorrebbe il Borussia Dortmund sulle sue tracce. Difficile che il Chelsea faccia sconti. La possibilità è che sbarchi in Germania in prestito con riscatto fissato a 25/30 milioni di euro.

Una cifra importante che potrebbe rappresentare un acconto per Haaland, obiettivo del Chelsea per la prossima stagione.