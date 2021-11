Calciomercato Milan, ingaggiato il giovane talento | Arriva la conferma!

Arrivano conferme sull’ingaggio di Omoregbe da parte del Milan: un buon colpo per il futuro.

Il club rossonero lavora per migliorare la prima squadra, ma non solo. Anche sul fronte del settore giovanile si sta muovendo per avere un vivaio sempre più forte e capace di portare talenti nel calcio dei grandi.

In quest’ottica rientra l’arrivo di Bobby Murphy Omoregbe, ala destra italiana di origine nigeriane nato nel 2003. Milita nel Borgosesia e, stando a quanto riportato dal giornalista sportivo Nicolò Schira, il Milan ha deciso di investire 100 mila euro per assicurarselo. Contratto di tre anni, giocherà nella formazione Under 19 da gennaio 2022. Sulle sue tracce c’erano anche Hellas Verona e Sassuolo.

Trova, dunque, conferma l’indiscrezione di Alessandro Jacobone, co-fondatore di Radio Rossonera e opinionista di Sportitalia. La società rossonera ha deciso di puntare su Omoregbe e spera che possa crescere così bene da diventare un calciatore importante in futuro. Il ragazzo dovrà essere bravo ad ambientarsi nel nuovo club, lavorando con umiltà e imparando il più possibile.

Il Milan sta studiando anche altre operazioni di questo tipo. Altri giovanissimi talenti sono destinati ad approdare in maglia rossonera tra gennaio e la prossima sessione estiva del calciomercato. Il club vuole rafforzare il settore giovanile e Omoregbe è uno dei prospetti sui quali si punta fortemente.