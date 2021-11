Serie A femminile, Pomigliano-Milan: risultato e tabellino

Ancora un successo per le rossonere allenate da Maurizio Ganz. Successo netto in casa del Pomigliano nella sfida valida per la nona giornata di Serie A Femminile.

La sfida si è decisa nel primo tempo grazie alle due reti messe a segno da Grimshaw e Tucceri Cimini, rispettivamente al nono e al quindicesimo. La prima rete è arrivata in mischia sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Il gol del raddoppio è arrivato invece direttamente su calcio di punizione. Il finale dice quindi 0-2. Nell’arco dei novanta minuti di gioco la squadra di casa ha complessivamente fatto meglio sul piano del gioco, pur non riuscendo a concretizzare quanto ha effettivamente creato. Il Milan ha saputo difendere il risultato ed ha portato a casa la settima vittoria stagionale, per quello che è un ottimo inizio di campionato. Le ragazze di Ganz raggiungono quindi quota 22 punti e mantengono la terza posizione, dietro alla Juventus e al Sassuolo. Il prossimo appuntamento è il 5 dicembre e si tratta del derby contro l’Inter.

Leggi anche:

Pomigliano-Milan 0-2. il tabellino

Pomigliano (4-2-3-1): Cetinja; Tudisco, Luik, Cox, Fusini; Ferrandi, Ferrario; Ippolito, Moraca, Vaitukaityte; Savatori Rinaldi. All. Panico

Milan (3-5-2): Giuliani; Arnadottir, Fusetti, Stapelfedt; Bergamaschi, Adami, Agard, Grimshaw, Tucceri Cimini; Thomas, Giacinti. All. Ganz

Marcatori: 9′ Grimshaw (M), 15′ Tucceri Cimini (M)

Ammonite: Adami, Arnadottir, Puglisi