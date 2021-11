Theo Hernandez si prende la Francia. Deschamps: “Potevo convocarlo prima”

Deschamps impressionato positivamente dal rendimento di Theo Hernandez con la maglia della Francia.

Dopo essersi preso il Milan, adesso Theo Hernandez è anche un titolare della Francia. Didier Deschamps si è convinto a convocarlo al termine dell’Europeo e l’ex Real Madrid sta dimostrando di meritarsi la nazionale.

Theo Hernandez, già protagonista in Nations League, lo è stato anche nell’ultima partita giocata dalla Francia contro il Kazakistan. Nella vittoria per 8-0 nella partita valida per le qualificazioni al Mondiale di Qatar 2022 ha realizzato due assist. Altra buona prestazione per lui.

Deschamps al termine del match ha speso parole di elogio per il numero 19 del Milan e ha ammesso un po’ di “pentimento” per non averlo convocato prima di quanto ha fatto: «Theo avrebbe potuto venire prima a giocare con noi, viste le qualità che possiede e il fatto che si sposi bene con il nostro sistema di gioco. È efficace in entrambe le fasi. È a suo agio, gioca rilassato. È alla quarta partita con noi e devo dire che ha fornito una prestazione solida, molto interessante».

Adesso che ha deciso di dargli fiducia, il commissario tecnico francese non intende più privarsi di Hernandez. A suon di buone prestazioni, l’ex Real Madrid si è presto la titolarità della nazionale e non intende mollarla.