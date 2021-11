Milan, è fatta! Primo colpo per gennaio, cifre e dettagli

Secondo le notizie dell’ultim’ora, il Milan ha chiuso l’affare per il giovane centrocampista. Dovrebbe arrivare a Milanello a gennaio

Il Milan lo ha seguito per diverso tempo e alla fine è riuscito ad ingaggiarlo. Si tratta di Hugo Cuenca, giovanissimo centrocampista paraguaiano, definito futuro del calcio mondiale. Classe 2005, è stato vicinissimo al Milan già in estate. Adesso l’affare è concluso.

A riportare la notizia è il giornalista di mercato Nicolò Schira, che ha reso noto l’acquisto sui suoi canali social. In particolare, ad agosto scorso, l’agente del giocatore aveva rivelato che mancasse soltanto la firma sui documenti per il trasferimento in rossonero. Poi una lunga fase di stallo.

Oggi, però, Maldini e Massara hanno finalmente portato a termine l’affare. Schira rivela che il club rossonero ha acquistato Cuenca dal Deportivo Capiatà per 400 mila euro, concedendo anche il 10% sulla futura rivendita alla società paraguaiana. Il contratto firmato è un triennale, che quindi lega il giocatore al Milan sino al 2024.

Done Deal! Hugo #Cuenca (born in 2005) to #ACMilan from #DeportivoCapiatà for €0,4M + the 10% on the future sale. Contract until 2024. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) November 15, 2021