Inghilterra, Southgate esalta Tomori: “Può rubare il posto ad altri difensori”

Southgate segue con attenzione Tomori, difensore inglese che al Milan sta facendo molto bene.

Sicuramente a Stefano Pioli non è dispiaciuto quando Gareth Southgate ha deciso di non convocare Fikayo Tomori per gli ultimi impegni dell’Inghilterra. L’ex Chelsea ha potuto riposare e allenarsi a Milanello in vista delle prossime partite di campionato.

Nonostante la mancata convocazione, il commissario tecnico Southgate ci ha tenuto a ribadire che Tomori è un giocatore su cui crede per il futuro: «Fikayo ci piace tanto e sta facendo bene. È uno di quei tre-quattro difensori centrali che possono provare a rubare il posto ai quattro che sono già con noi. Abbiamo dato continuità ai ragazzi che sono stati con noi in estate, ma nei prossimi 12 mesi dobbiamo seguire da vicino i giovani e dargli delle opportunità in modo da sfidare chi è già in gruppo. Ha ottimo potenziale».

L’allenatore dell’Inghilterra è pronto a rimettere in discussione le sue scelte. Tomori, come altri, possono prendere il posto di chi è stato inserito nell’ultima lista dei convocati. Il difensore del Milan ha il talento per essere costantemente nel giro della sua nazionale. Il suo rendimento in maglia rossonera è molto buono e il potenziale non gli manca per diventare un giorno titolare anche della formazione inglese.