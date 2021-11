ML – Milanello: le ultime su Ibra, Romagnoli, Castillejo e Ballo-Touré

Arrivano aggiornamenti da Milanello sulle condizioni di alcuni giocatori della squadra di Stefano Pioli.

La pausa nazionali volge al termine e in casa rossonera si lavora intensamente in vista della prossima partita. Sabato c’è l’insidiosa trasferta contro la Fiorentina, avversaria da non sottovalutare affatto nonostante le molte assenze in difesa.

Dopo due giorni di riposo, il Milan oggi è tornato ad allenarsi a Milanello. Stando a quanto appreso da MilanLive.it, tra i nazionali rientrati solamente Zlatan Ibrahimovic ha lavorato in gruppo oggi presso il centro sportivo. Sandro Tonali, Brahim Diaz e Rafael Leao hanno riposato.

Junior Messias ha nuovamente lavorato con la squadra, mentre Alessio Romagnoli e Samuel Castillejo hanno svolto una seduta personalizzata.

Capitoli infortuni. Tempistiche incerte per Davide Calabria, vittima di uno stiramento a un polpaccio dopo Italia-Svizzera. Nulla di preoccupante, invece, per Fodé Ballo-Touré. L’ex Monaco è rimasto con il Senegal, dato che aveva accusato solo una botta e non infortunio serio. Niente guai muscolari, è stato tenuto in panchina solamente perché non era al meglio della condizione fisica.