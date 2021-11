Fassone: “Scudetto? Il Milan mi convince di più, è bravo e fortunato”

Torna a parlare Marco Fassone, ex amministratore delegato del Milan che da qualche tempo è lontano dal calcio di Serie A.

Un personaggio che ha bazzicato molto spesso nel mondo del calcio di Serie A, ma che da qualche anno sembra essere piuttosto in disparte. Marco Fassone è tornato a parlare del calcio che conta e dei temi scottanti del campionato.

L’ex amministratore delegato del Milan ha risposto alle domande dell’emittente Radio Kiss Kiss, per parlare delle forze in campo nella stagione in corso. In particolare nella corsa Scudetto.

“Il Milan è la squadra che mi ha convinto di più” – ha ammesso Fassone candidamente – “E’ brava, ha maggiore continuità e anche un pizzico di fortuna in più delle altre. Tra loro, l’Inter ed il Napoli direi che la squadra di Pioli è quella che convince di più, anche se tutte e tre hanno difetti ancora da guarire”.

Pareri positivi sul Milan, ma anche sul Napoli del suo vecchio amico De Laurentiis: “Dal punto di vista della gestione finanziaria il Napoli è sempre stato una spanna sopra agli altri. La modalità con la quale il Napoli fa gli ammortamenti dei calciatori, caricando soprattutto sul primo anno, la differenzia da tutti gli altri club. E questo ti permette di cautelarti in caso di annate difficili dove potresti andare in difficoltà”.