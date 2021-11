Fiorentina, UFFICIALE: out un altro difensore

Il calciatore della Fiorentina si è sottoposto oggi agli esami strumentali per valutare l’entità dell’infortunio. Sicuramente sarà out contro il Milan

Aumentano i problemi della Fiorentina in vista della gara di sabato sera contro il Milan. Oltre agli squalificati Milenkovic e Martinez Quarta, non recupera dall’infortunio Nastasic. Il calciatore serbo si è sottoposto oggi agli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione al muscolo soleo della gamba sinistra.

È quindi emergenza in difesa per la squadra di Italiano. Si prevede uno stop lungo per Nastasic, che in primis non potrà aiutare la squadra nell’ostica gara casalinga contro il Milan. Delle condizioni del neo viola ha informato la Fiorentina stessa attraverso un comunicato ufficiale. Eccolo di seguito: