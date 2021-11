Verso Atletico Madrid-Milan, doppia tegola per Simeone

Simeone per Atletico Madrid-Milan di Champions League dovrà fare i conti con qualche assenza.

Conclusa la pausa nazionali, ripartono i campionati e anche la Champions League. Mercoledì allo stadio Wanda Metropolitano andrà in scena Atletico Madrid-Milan, una partita decisiva per il futuro europeo della squadra di Stefano Pioli.

Diego Pablo Simeone dovrà probabilmente rinunciare ad Antoine Griezmann, squalificato per due giornate dopo l’espulsione rimediata nella sfida casalinga contro il Liverpool. Fatale un’entrata killer su Roberto Firmino. Il quotidiano Marca riporta che la UEFA ha confermato la sanzione inflitta al giocatore francese, ma l’Atletico Madrid è pronto a presentare un ricorso d’urgenza per cercare di ridurre la squalifica.

Sempre dalla Spagna giunge notizia che Simeone rischia di non poter disporre neppure di Joao Felix contro il Milan. L’ex fantasista del Benfica al termine dell’allenamento di ieri ha riportato un infortunio muscolare post-traumatico con edema miofasciale del gemello interno. Adesso è previsto un lavoro di fisioterapia e di riabilitazione. Difficile che possa recuperare per la sfida di Champions League in programma mercoledì al Wanda Metropolitano.