Atp Finals, presente Paolo Maldini: regalo a Nole Djokovic | FOTO

Maldini è a Torino per le Atp Finals: ha incontrato Djokovic, grande tifoso del Milan.

C’è anche Paolo Maldini a vedere il match di tennis tra Novak Djokovic e Cameron Norrie a Torino. Si tratta di una sfida valida per la fase a gironi delle Atp Finals 2021.

Il direttore tecnico del Milan ha avuto modo di incontrare Djokovic, che oltre ad essere il numero 1 al mondo nel suo sport è anche un grande tifoso rossonero. Il tennista serbo non ha mai nascosto la sua passione per la squadra milanista.

Con una leggenda come Maldini presente, Nole avrà ancora più voglia di vincere. L’inglese Norrie è dodicesimo nel ranking Atp e ha perso lo scorso match contro il norvegese Casper Ruud, settimo nella classifica assoluta. Un avversario battibile, però da non sottovalutare. Djokovic nei precedenti incontro ha battuto sia Ruud che il russo Andrej Rublev. Stasera vuole un’altra vittoria a Torino, seppur sia già qualificato come primo del girone alle semifinali.

Di seguito la foto pubblicata dal Milan con Maldini e Nole, che ha ricevuto una bella maglia rossonera numero 3 in regalo con tanto di autografo e dedica.