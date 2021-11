Fiorentina-Milan, maglia away per celebrare “Fondazione Milan”: l’iniziativa

La bella iniziativa dei rossoneri che scenderanno in campo contro la Fiorentina con una maglia celebrativa per ringraziare Fondazione Milan

Il Milan e Fondazione Milan formano un connubio che va avanti ormai da diversi anni. Tante le campagne realizzate ed è per questo che la società rossonera ha deciso di ringraziare in qualche modo.

Per questo motivo la formazione di Stefano Pioli, domani a Firenze, indosserà il completo away ma con la scritta “Fondazione Milan” sotto il colletto sul retro della maglia. Questo per rendere omaggio alla Fondazione che da tempo opera sia in Italia che nel resto del mondo.

Il Milan celebra la Fondazione: tutto collegato al “From Milan to the World”

Questa iniziativa è praticamente un continuo del contest “From Milan to the World”, ideato dalla Fondazione assieme a PUMA. Vincitore del contest che è stato “Alice for Children” con il 53,2% dei voti. A loro un premio di 50mila euro messo in palio proprio dall’ente benefico dell’AC Milan.

Questa cifra sarà utilizzata per creare il primo campionato di calcio femminile a Nairobi, in Kenya. Questa iniziativa partita ad inizio stagione ha visto protagonisti più di 500 milioni di tifosi rossoneri, con un vero e proprio giro del mondo: Milano, Melbourne, Nairobi, Rio de Janeiro, New York e Calcutta. Tutto ruota attorno allo sport, visto come mezzo di inclusione e socializzazione.