Milan, come stanno Messias e Florenzi: le parole di Pioli

Non solo brutte notizie, ma anche qualcosa di buono. In casa Milan un “nuovo” calciatore sarà convocato in vista della sfida a Firenze

Togli uno, prendi un altro (e mezzo). Alla vigilia di Fiorentina-Milan, i rossoneri hanno annunciato attraverso il proprio allenatore Stefano Pioli l’importante assenza di un giocatore, ma anche il recupero di un trequartista.

Ante Rebic non sarà del match a causa di una fitta avvertita stamattina durante la partitella. Raggiunge dunque in infermeria Davide Calabria, anche lui ai box. Ma il tecnico emiliano ha anche annunciato che un calciatore torna a disposizione proprio da domani.

Leggi anche:

Milan, Recuperato Messias. Anche Florenzi sta meglio

Junior Messias torna tra i calciatori a disposizione di Stefano Pioli, e sarà per questo convocato per la gara di domani contro la Fiorentina. Un recupero molto importante per i rossoneri e lo ha fatto intendere l’ex mister dei viola, che in conferenza stampa ha ammesso: “Junior in questi giorni di allenamento con la squadra ha fatto intravedere cose fantastiche, non vedo l’ora di vederlo all’opera”.

Sta tornando sempre più in forma anche Alessandro Florenzi, che sembra aver smaltito quasi del tutto il problema al ginocchio che ne ha causato l’operazione chirurgica. L’esterno italiano sta bene, anche se non ancora al meglio, e può essere molto utile a gara in corso.