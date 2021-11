Fiorentina-Milan, i convocati di Pioli: out Tomori, il motivo

Pioli ha diramato la lista dei convocati per Fiorentina-Milan: assente anche Tomori a sorpresa.

Non bastavano Davide Calabria e Ante Rebic, Stefano Pioli perde anche Fikayo Tomori per Fiorentina-Milan. Un altro titolare assente per l’insidiosa trasferta di campionato a Firenze. Non ci voleva.

Stando a quanto raccolto da MilanLive.it, a mettere KO l’ex difensore del Chelsea un fastidio all’anca che verrà valutato in questi giorni. In casa rossonera si conta di recuperare Tomori per Atletico Madrid-Milan di Champions League, non c’è allarmismo. Recuperati Alessio Romagnoli e Junior Messias, ancora out Samuel Castillejo. Di seguito la lista completa dei convocati pubblicata dal sito ufficiale rossonero.

PORTIERI

Desplanches, Mirante, Tătărușanu.

DIFENSORI

Ballo-Touré, Florenzi, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI

Bakayoko, Bennacer, Díaz, Kessie, Krunić, Messias, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI

Giroud, Ibrahimović, Leão, Pellegri.