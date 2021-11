Fiorentina-Milan, Bonera litiga coi tifosi viola: la ricostruzione

Bonera ha avuto un diverbio con dei supporter viola nel finale di Fiorentina-Milan.

Episodio spiacevole verso la fine della partita Fiorentina-Milan disputata ieri sera allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Protagonisti alcuni tifosi viola e Daniele Bonera.

Secondo quanto rivelato da calciomercato.com, quando sul risultato di 3-2 c’è stato un fallo di Olivier Giroud su Alvaro Odriozola, Bonera in tribuna ha protestato finendo così per innescare la reazione dei supporter fiorentini che erano vicini a lui. È sorto un parapiglia a distanza, sono dovuti intervenire gli steward per sedare gli animi ed evitare che la situazione peggiorasse.

Quando Dusan Vlahovic ha segnato il gol del 4-2, diversi tifosi della Fiorentina hanno esultato in maniera provocatoria verso Bonera e hanno utilizzato anche espressioni colorite. Il collaboratore tecnico di Pioli è stato preso di mira.

Sicuramente una vicenda spiacevole e che nulla ha a che vedere con lo sport e con ciò che dovrebbe essere il clima in tribuna quando si guarda una partita di calcio. Ma non è la prima volta e non sarà l’ultima in cui accadono situazioni del genere.