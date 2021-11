Fiorentina-Milan, Tatarusanu bocciato: voti e pagelle dei quotidiani

Tatarusanu protagonista in negativo in Fiorentina-Milan, pesante l’errore sull’1-0: valutazioni insufficienti dai giornali.

Dopo i grandi elogi per il rigore parato a Lautaro Martinez nel derby contro l’Inter, adesso arrivano delle critiche a Ciprian Tatarusanu. Clamoroso lo sbaglio commesso in occasione del gol di Wilfred Duncan in Fiorentina-Milan.

Il portiere rumeno ha perso il controllo della palla delle mani e il centrocampista viola, sfruttando anche un’indecisione di Matteo Gabbia, ha messo in rete. Ha lasciato tutti sorpresi l’errore commesso da Tatarusanu, così come quello del suo compagno di squadra. Poi non ci sono stati altri sbagli particolari da parte dell’ex Lione, però quell’episodio rimane una grande macchia nella sua prestazione.

I principali quotidiani sportivi italiani oggi hanno espresso giudizi negativi sulla prova fornita da Tatarusanu in Fiorentina-Milan. Di seguito voti e pagelle.