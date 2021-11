Lione-Marsiglia: incredibile, match interrotto | VIDEO

Lione-Marsiglia, match di Ligue 1, valevole per la quattordicesima giornata, in programma al Parc Olympiquie Lyonnais, è stata interrotta. Ecco cosa è successo

Ancora una partita interrotta in Ligue 1. Fino a questo momento Lione-Marsiglia è durata solamente 8 minuti, per via di lancio di oggetti in campo.

Come è possibile vedere dalle immagini, che ormai stanno facendo il giro del web, Payet è stato colpito da una bottiglietta d’acquista mentre si accingeva a calciatore un corner.

Non è la prima volta che gli ultras si rendono protagonisti nel corso di un match in Francia. Ricordiamo benissimo le scene della partita dell’OM contro il Nizza ma anche le sfide più recenti con Psg e Lazio. In queste ultime occasioni abbiamo visto la polizia, con gli scudi, provare a proteggere Neymar e Luis Alberto dal possibile lancio di oggetti dagli spalti.

E’ evidente che il calcio francese ha un grande problema da risolvere al più presto, legato agli ultras. Un problema che in molti paese è ormai, fortunatamente, è solo un vecchio ricordo. No, a quanto pare, in Francia.

ECCO IL VIDEO