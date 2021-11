ML – Milan, brutte notizie: lesione confermata per Rebic. Tomori da valutare

Da Milanello arrivano notizie sulle condizioni di Tomori, Rebic e Maignan.

La sfortuna non smette di colpire la squadra di Stefano Pioli. Nuovi infortuni hanno colpito il Milan durante e dopo la sosta nazionali. Quando sembrava che l’infermeria fosse destinata a svuotarsi, sono arrivati nuovi problemi.

Stando a quanto raccolto da MilanLive.it, è confermato il problema all’anca di Fikayo Tomori e andrà valutato prima della partita di mercoledì contro l’Atletico Madrid. Per quanto concerne Ante Rebic, i primi accertamenti hanno rilevato che si tratta di una lesione al bicipite femorale della coscia destra. Andrà rivalutato tra una decina di giorni. Sicuramente salterà almeno le prossime due-tre partite in calendario.

Procede bene il recupero di Mike Maignan, che sta seguendo l’iter previsto dopo l’infortunio alla mano sinistra e la conseguente operazione. Il portiere francese in questi giorni ha lavorato in gruppo, anche se non può ancora effettuare parate. Lui scalpita per rientrare pienamente, però deve rispettare il programma stabilito dallo staff medico.

Durante Fiorentina-Milan è uscito dal campo Rafael Leao, però si trattava di crampi e dovrebbe esserci regolarmente mercoledì nel match di Champions League a Madrid. Si attendono aggiornamenti su Davide Calabria, infortunatosi a un polpaccio (stiramento) in nazionale.