“Sto arrivando per voi”, Ibrahimovic carica i tifosi sui social – FOTO

Zlatan Ibrahimovic è più carico che mai. Sa di poter essere decisivo per la stagione rossonera, e ha lanciato un particolare segnale sui social!

È infinito dio Zlatan, e lo dimostra ogni giorno di più! L’ultima impresa l’ha fatta ieri sera, timbrando una bella doppietta alla Fiorentina e diventando il calciatore più anziano di sempre ad andare a segno in Serie A. Peccato per la sconfitta, ma la prestazione e la voglia rimangono!

Poteva essere addirittura una tripletta quella di Ibra al Franchi, ma il palo alto ha impedito alla palla l’entrata e alla fine ci ha pensato Venuti a firmare l’autogol. Per Ibrahimovic l’addio al calcio non sembra affatto vicino. Si parla addirittura di rinnovo per un’altra stagione, ed effettivamente, nonostante i 40 anni, è sempre lui ad esser decisivo.

Lo sa bene Ibra, e più segna e aiuta la squadra, più il suo ego cresce a dismisura. Adesso, però, c’è un’altra impresa da tentare per lui. Mercoledì sera il Milan affronterà l’Atletico Madrid in trasferta e soltanto la vittoria può tenere vive le speranze rossonere di qualificarsi agli ottavi di Champions League. Non sarà per nulla semplice, ma Zlatan ha già mandato un messaggio sui social.

È pronto e carico, e a sua detta sta per arrivare. Su Twitter ha postato un suo primo piano, viso agguerrito e concentrato, e sopra la didascalia “Sto arrivando per tutti voi”. Un segnale in ottica Champions? Può darsi, ma ciò che è certo è che Ibrahimovic vuole trasmettere la sua voglia di esserci e di farlo nella maniera più concreta possibile. Il Milan ha bisogno dei suoi gol per tornare la big di un tempo!

Di seguito il tweet di Zlatan Ibrahimovic: