Insulti a Gabbia, la fidanzata lo difende: “Ignoranti e frustrati” – FOTO

Matteo Gabbia, dopo la pessima prestazione in Fiorentina-Milan, è stato sommerso da insulti e critiche. La fidanzata è corsa sui social a difenderlo

Una delle note più storte della gara di ieri sera tra Fiorentina e Milan è stata sicuramente la prestazione di Matteo Gabbia. Oltre alle sue evidenti difficoltà in fase difensiva e di costruzione, sono stati clamorosi i due errori che hanno regalato altrettante reti alla Viola.

Il primo episodio, quello del vantaggio della Fiorentina, è sicuramente quello che ha fatto arrabbiare maggiormente i tifosi rossoneri. Su calcio d’angolo, papera di Tatarusanu che si fa sfuggire il pallone dalle mani, e poi errore di Gabbia che al posto di rilanciare cerca di proteggere la sfera col corpo.

In seguito, sul 3-0, è sempre il difensore a farsi sfuggire maledettamente Vlahovic, che involato in porta non sbaglia e batte Tatarusanu. In questa seconda situazione, Gabbia avrebbe dovuto avanzare e cercare di mettere in fuorigioco il serbo. Gli errori sono evidenti, ma è anche vero che per il classe 1999 era la seconda apparizione in campionato e la prima da titolare.

La sua condizione non è al 100%, dato che gli manca in maniera evidente la costanza nella mentalità di una gara. Capita a tutti di sbagliare, anche ai più forti. Vedi Theo Hernandez sul finale. Molti non hanno però perdonato la cattiva prestazione a Gabbia, e lo hanno sommerso di insulti. Sui social, una marea di tifosi rossoneri arrabbiati hanno rilasciato pessimi commenti sui profili di Matteo.

Un comportamento assolutamente inutile e irrispettoso e che andrebbe punito! Ci ha pensato la fidanzata di Gabbia a dare una lezione di moralità ai tanti che hanno offeso il rossonero. Federica Ruggeri ha postato una storia su Instagram criticando in maniera aperta e assolutamente costruttiva l’atteggiamento dei tanti tifosi rossoneri che hanno preso di mira Gabbia.

Eccolo di seguito: