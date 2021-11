Milan, primo allenamento per Maignan: rientro più vicino? – FOTO

Il portiere rossonero sta bruciando le tappe ed è tornato già ad allenarsi. Stefano Pioli spera di averlo a disposizione prima possibile.

I rossoneri hanno già archiviato la sconfitta di ieri contro la Fiorentina e sono focalizzati sul big match di mercoledì sera al Wanda Metropolitano contro l’Atletico Madrid del Cholo Simeone.

Nella giornata odierna i rossoneri sono subito tornati ad allenarsi per preparare la partita contro la squadra spagnola. La buona notizia riguarda Mike Maignan: il portiere francese si è allenato regolarmente e le sue condizioni sono incoraggianti. L’estremo difensore ex Lille sta bruciando le tappe e si avvicina con largo anticipo al rientro in gruppo. Il club ha postato sul proprio profilo Twitter le foto dell’allenamento, nelle quali figura anche lui, impegnato in una parata.

Leggi anche:

Dopo l’intervento al polso subito lo scorso 13 ottobre, in pochi si sarebbero aspettati di rivederlo ad allenarsi così presto. I tempi di recupero annunciati erano infatti decisamente più lunghi (si parlava di almeno due mesi). Dopo un mese e mezzo infatti Maignan può considerarsi clinicamente guarito. Il rientro in campo non sarà comunque immediato: solo dopo alcune convocazioni il francese tornerà a difendere i pali del Diavolo.