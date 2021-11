Calhanoglu, altra provocazione: tifosi del Milan infuriati – VIDEO

Hakan Calhanoglu, già polemico durante il derby da ex di turno, anche ieri si è lasciato andare ad uno sfottò nei confronti del Milan.

Già il trasferimento a costo zero dal Milan all’Inter durante la scorsa estate poteva bastare per aizzare critiche e polemiche nei suoi confronti. Ma Hakan Calhanoglu sta facendo di tutto per farsi odiare dai suoi ex tifosi.

Il fantasista turco, ormai titolare in maglia nerazzurra, ha già avuto un atteggiamento di sfida durante l’ultimo derby a San Siro. Dopo il rigore realizzato ha provocato la Curva Sud milanista con il gesto delle orecchie. Di certo non il primo a farlo, ma l’esultanza era francamente evitabile.

Ieri, al termine di Inter-Napoli, Calhanoglu è riuscito a far infuriare nuovamente i milanisti. Il turco, tra i migliori in campo ed autore anche di un’altra rete su rigore, ha celebrato la vittoria per 3-2 con un altro sfottò verso i rivali.

Calhanoglu ed i cori contro la sua ex squadra

L’episodio, immortalato da alcuni tifosi interisti presenti allo stadio, è emblematico. A fine gara i calciatori dell’Inter si sono intrattenuti sul campo per celebrare l’importante successo sul Napoli che di fatto riapre la corsa al titolo.

Dagli spalti è partito un coro a dir poco classico: “Chi non salta rossonero è!“. Uno sfottò storico al quale Calhanoglu non ha potuto resistere: il turco è stato tra i primi a saltellare in campo, gioioso, accogliendo l’invito dei suoi nuovi tifosi.

Un gesto che di certo ha reso ancor più tesi i rapporti tra i milanisti e Calhanoglu, nonostante il turco continui a rilasciare dichiarazioni in cui si dice positivo verso i vecchi tifosi e molto apprezzato dalle parti di Milanello.