Atletico-Milan, Tonali: “All’andata noi superiori, dobbiamo fare lo stesso anche domani”

Sandro Tonali ha parlato sempre alla vigilia di Atletico Madrid-Milan, match decisivo per il cammino europeo dei rossoneri.

In attesa di capire se sarà titolare oppure se partirà dalla panchina, Sandro Tonali ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport in vista del match tra Atletico Madrid e Milan.

Il numero 8 rossonero è fiducioso per la gara del Wanda Metropolitano: “E’ una partita secca, per noi c’è solo un obiettivo, ovvero la vittoria. Finora in Champions League ci sono mancati i tre punti, dunque dovremmo fare la nostra partita e dare quello che ci è mancato nelle partite precedenti”.

Sulla partita d’andata: “Finché eravamo 11 contro 11 abbiamo fatto una grande partita, dimostrando di giocare meglio ed essere superiori. Non vedo perché non possiamo farlo anche domani. Siamo sempre gli stessi e abbiamo motivazioni importanti, servirà giocare a ritmi molto alti”.

Infine sulla personalità di Diego Simeone: “Sia da calciatore che da allenatore ha sempre dimostrato un carattere incredibile. Sa trasmettere ai suoi enorme carica e grinta. E’ molto bello vedere un tecnico che sa esprimere certi valori in campo. Uno così può divorare chiunque”.