ML – Milanello: Leao in gruppo, due titolari si allenano in palestra

Il Milan si prepara alla sfida di Champions League contro l’Atletico Madrid: lavoro in palestra per Calabria e Tomori.

Siamo alla vigilia di Atletico Madrid-Milan, match della penultima giornata della fase a gironi della Champions League. A Milanello ultimo allenamento prima della partenza per la Spagna. Presente anche Ivan Gazidis.

La squadra rossonera ha residue speranze di qualificazione agli ottavi, è costretta a vincere allo stadio Wanda Metropolitano. Sicuramente Stefano Pioli dovrà rinunciare ad Ante Rebic e Davide Calabria. Come appreso da Milanlive.it, quest’ultimo oggi si è allenato in palestra assieme a Fikayo Tomori.

Anche il difensore ex Chelsea sembra destinato a non essere convocato per Atletico Madrid-Milan. Un’assenza molto pesante, lo si è visto già contro la Fiorentina a Firenze quanto si senta la sua mancanza in difesa. Sembrava recuperabile, ma il fatto che oggi si alleni in palestra è un indizio evidente. In caso di conferma ufficiale del forfait, sarà Alessio Romagnoli ad affiancare Simon Kjaer nella gara di Champions League.

Allenamento regolarmente in gruppo per Ismael Bennacer, Rafael Leao e Zlatan Ibrahimovic. I tre sono arruolabili per la trasferta al Wanda Metropolitano. Mike Maignan, in progressivo miglioramento, si è allenato su un altro campo rispetto alla squadra. Seduta personalizzata per il portiere francese.