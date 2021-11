Milan-Sassuolo, designato l’arbitro Manganiello: i precedenti

Sarà Manganiello a dirigere Milan-Sassuolo: scopriamo i precedenti dell’arbitro con le due squadre.

L’AIA ha diramato il comunicato ufficiale nel quale ha annunciato i nominativi di arbitri, assistenti, IV ufficiali, VAR e AVAR per la quattordicesima giornata del campionato Serie A 2021/2022.

Per Milan-Sassuolo, partita che si disputa domenica alle ore 15:00, è stato designato l’arbitro Gianluca Manganiello. I guardalinee saranno Fiore e Raspollini, mentre il quarto uomo sarà Miele. In sala VAR Ghersini con l’assistente Paganesi.

Il 39enne fischietto di Pinerolo ha 5 precedenti con il Milan: 3 vittorie e 2 pareggi per i rossoneri. Un pari è arrivato proprio contro la squadra emiliana, lo 0-0 del 15 dicembre 2019 a San Siro. In questa Serie A ha già arbitrato il Diavolo nel successo per 2-1 a La Spezia. Sono invece 8 i precedenti con il Sassuolo: 2 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte.

Di seguito le designazioni complete dall’Associazione Italiana Arbitri per il prossimo turno di campionato.

CAGLIARI – SALERNITANA Venerdì 26/11 h. 20.45

DOVERI

ROCCA – TRINCHIERI

IV: MARCENARO

VAR: FABBRI

AVAR: PERETTI

EMPOLI – FIORENTINA Sabato 27/11 h. 15.00

SACCHI

MARGANI – AFFATATO

IV: MIELE G.

VAR: GIACOMELLI

AVAR: PRETI

SAMPDORIA – H. VERONA Sabato 27/11 h. 15.00

MAGGIONI

DE MEO – GROSSI

IV: PICCININI

VAR: BANTI

AVAR: BACCINI

JUVENTUS – ATALANTA Sabato 27/11 h. 18.00

AYROLDI

PRENNA – IMPERIALE

IV: MARCHETTI

VAR: DI BELLO

AVAR: TEGONI

VENEZIA – INTER Sabato 27/11 h. 20.45

MARINELLI

DI VUOLO – GALETTO

IV: GARIGLIO

VAR: IRRATI

AVAR: CARBONE

UDINESE – GENOA h. 12.30

MERAVIGLIA

SCATRAGLI – MUTO

IV: MINELLI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: CARBONE

SPEZIA – BOLOGNA h. 15.00

MASSIMI

DI IORIO – DEI GIUDICI

IV: SANTORO

VAR: GUIDA

AVAR: LO CICERO

ROMA – TORINO h. 18.00

CHIFFI

MASTRODONATO – PAGNOTTA

IV: CAMPLONE

VAR: BANTI

AVAR: TOLFO

NAPOLI – LAZIO h. 20.45

ORSATO

MONDIN – RANGHETTI

IV: COSSO

VAR: DI PAOLO

AVAR: VIVENZI