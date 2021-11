Pioli: “Vittoria meritata. La storia di Messias è solo all’inizio”

Le parole di Stefano Pioli al termine di Atletico Madrid-Milan, match valevole per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League. Ecco le sue dichiarazioni

Il Milan di Stefano Pioli è ancora vivo. I rossoneri si sono imposti al Wanda Metropolitano grazie alla rete di Junior Messias nel finale di gara.

Il tecnico – intervenuto ai microfoni di Amazon Prime – è apparso chiaramente soddisfatto e felice per il successo della sua squadra, alla quale vanno i complimenti: “I giocatori hanno vinto meritatamente – ammette Pioli -, il match è stato vinto a casa a livello di qualità e mentalità. Ci hanno creduto sempre ed è giusto esultare insieme a loro. Messias? E’ una bellissima storia ma è solo all’inizio. Il gol gli darà convinzione. Darà un grande supporto alla squadra perché ha ottime qualità”.

Futuro insieme – “La strada è quella giusta, i ragazzi hanno dato una prova di maturià importante. Firma sul rinnovo? Non è ancora arrivata… C’è stima e fiducia reciproca, c’è un’empatia fra tutti, che deve continuare così- E’ il lavoro che fa la differenza e soprattutto i risultati. Dobbiamo continuare così”

Queste invece le parole su Sky: “Che orgoglio, abbiamo dimostrato maturità. Giusto premio ad una squadra che ci ha sempre creduto. Ora dobbiamo essere bravi, il peso di questa vittoria dipende dalla prossima partita. Ora testa al campionato perché vogliamo essere competitivi. Siamo il Milan, dobbiamo lottare in ogni competizione. Non ci esaltiamo, ma continuiamo a lavorare con serenità. Ho visto tifosi orgogliosi di noi, questo ci dà molta forza. Non siamo molto esperti, tanti giocatori sono alla loro prima esperienza. Vogliamo onorare questa maglia”.

Sugli amici di Parma venuti a trovarlo questa sera: “Una bella storia così come quella di Messias. Tornando ai miei amici sono davvero felice, mi hanno seguito in tutte le mie esperienze. Ci vogliamo bene”