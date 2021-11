Griezmann confessa la superiorità del Milan: “Non ci resta che…”

Il fantasista dell’Atletico Madrid ha rilasciato delle importanti dichiarazioni dopo la gara contro il Milan. Ha ammesso la superiorità dei rossoneri!

Una notte magica quella appena trascorsa! Il Milan è riuscito ad imporsi contro l’Atletico Madrid per 1-0 e a tornare in corsa per la qualificazione agli ottavi di Champions League. I rossoneri di Pioli hanno giocato una gara quasi perfetta, meritando il successo!

Era dal 1998 che una squadra italiana (Parma) non sbancava il Wanda Metropolitano, e oltre ai 3 punti conquistati, anche questo è grande motivo di orgoglio per il Milan. Stefano Pioli, nonostante le pesantissime assenze di Davide Calabria, Ante Rebic, Fikayo Tomori e Mike Maignan, è riuscito ad escogitare una strategia di gioco magistrale.

I rossoneri hanno dominato in lungo e in largo il match del Wanda, rischiando in pochissime occasioni. Eppure, il livello della rosa poteva considerarsi inferiore a quello dei colchoneros, anche dal punto dell’esperienza. Ma questo Milan fa del gruppo e dell’intelligenza tattica i propri principi di gioco per potersela giocare con chiunque.

La superiorità in campo dei rossoneri è stata confermata anche dal fantasista dell’Atletico. Dichiarazioni di grandi umiltà quelle di Antoine Griezmann.

Griezmann dopo Atletico-Milan: le sue parole

Antoine Griezmann è stato intervistato nel post-gara di Atletico Madrid-Milan. Il talento purissimo di Diego Simeone con tanta umiltà e correttezza ha confessato la superiorità dei rossoneri nel gioco e nelle convinzioni.

Le sue dichiarazioni sono state riprese e riportate dal Corriere dello Sport nella sua edizione odierna. Di seguito le parole di Griezmann:

«Il Milan ci ha studiato bene. Il nostro piano partita non ha affatto funzionato. Sono stati superiori. A noi non resta che migliorare e sperare di fare meglio nell’ultima gara del girone contro il Porto.»