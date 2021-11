Marchisio elogia Messias: “Non esistono sogni troppo grandi”

L’ex centrocampista bianconero ha elogiato l’attaccante del Milan in un post sul proprio account Instagram: “Non esistono sogni troppo grandi”.

L’impresa di ieri notte quel gol di Junior Messias hanno lasciato il segno e sono rimasti nella testa di molti, non solo dei tifosi milanisti. Anche un bianconero ha voluto omaggiare la favola del brasiliano.

Claudio Marchisio ha postato infatti sul proprio account Instagram una foto del gol dell’attaccante ex Crotone, suggerendolo come esempio per chi voglia realizzare i suoi sogni. Il calciatore del Milan ha fatto tanti sacrifici e non si è mai arreso prima di arrivare a questo punto e a realizzare un gol così importante in una notte di Champions League. Queste sono le parole dell’ex centrocampista della Juventus nella didascalia del post: “So che di solito pubblico foto di calciatrici e calciatori che indossano una maglia bianco nera. Ma da ieri sera non riesco a togliermi dalla mente queste immagini“.

Leggi anche:

Marchisio ha poi spiegato: “Conosco Messias da qualche anno, quando per alcune circostanze della sua incredibile storia, incantava tutti nel mio paesino della provincia di Torino. Queste immagini sono per tutti quelli che stanno inseguendo i propri sogni, qualsiasi essi siano! Perché la lezione di ieri sera è che non esistono sogni troppo grandi, ma per raggiungerli bisogna lavorare duramente e avere fiducia. Non ci sono altri modi per farlo”.