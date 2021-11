Milan, Maignan in nomination per il Globe Soccer Awards 2021

Il portiere dei rossoneri figura nella lista dei nove candidati per vincere il premio come miglior portiere dell’anno. La votazione comincia oggi.

Nella giornata di oggi sono state svelate le nominations per il Best goalkeeper of the year 2021, premio che fa parte di dei Globe Soccer Awards. La premiazione si terrà a Dubai il 27 dicembre, nello scenografia di EXPO 2020.

Tra i portieri è stato candidato anche l’estremo difensore dei rossoneri, Mike Maignan. L’ex Lille figura nella lista dei 9 numeri uno fra i quali verrà scelto il miglior portiere dell’anno. Si tratta dell’unico portiere che milita in Serie A. Fra i prescelti c’è anche l’ex portiere del Milan, attualmente al Psg, Gianluigi Donnarumma.

Quella del miglior portiere è una delle 14 categorie degli Awards e le candidature riflettono i meriti di chi ha vinto titoli europei o sudamericani (Italia, Argentina e Chelsea), ma anche i titoli nazionali. Sulle orme dell’edizione dello scorso anno i tifosi di tutto il mondo avranno l’opportunità di scegliere i cinque finalisti fra tutti i candidati iniziali in ogni categoria, attraverso il voto pubblico su vote.globe soccer.com.

Il voto ha inizio oggi e sarà aperto fino all’8 dicembre. Il secondo round di voti andrà invece dal 9 al 17 e in quell’occasione il voto del pubblico si fonderà con quello di una giuria internazionale di allenatori, dirigenti e presidenti di club. Questa è la lista completa dei portieri candidati:

Thibaut Courtois (Real Madrid)

Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain)

Ederson (Manchester City)

Mike Maignan (Milan)

Emiliano Martinez (Aston Villa)

Edouard Mendy (Chelsea)

Keylor Navas (Paris Saint Germain)

Manuel Neuer (Bayern Monaco)

Jan Oblak (Atletico Madrid