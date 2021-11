Seedorf: “Queste sono le notti da Milan” – VIDEO

Sul proprio profilo Instagram l’olandese ha voluto ringraziare i tifosi per l’omaggio alla fine del match, per poi suonare la carica in vista della sfida con il Liverpool.

Ieri sera al Wanda Metropolitano c’era un tifoso in più per il Diavolo. Clarence Seedorf si è detto molto felice per il ritorno al successo del Milan in un match di Champions League dopo tanto tempo.

L’ex centrocampista e allenatore rossonero ieri era presente a Madrid ed era a bordocampo come opinionista per Prime Video. L’olandese è stato omaggiato dai tifosi alla fine del match e ha voluto ringraziare i tifosi del Milan con un post sul proprio profilo Instagram. Queste le parole di Seedorf nella didascalia: “E’ bello vedere che certe cose non cambiano mai. Grandissima vittoria ieri, queste sono le notti da Milan. Ora con la stessa mentalità a giocarcela contro il Liverpool a San Siro“.

Leggi anche:

Seedorf ha poi aggiunto: “E grazie a tutti i rossoneri presenti ieri al Wanda, per il supporto dato alla squadra e per il caloroso omaggio che mi hanno riservato a fine partita“. Ecco il video postato dall’ex rossonero, che suona la carica in vista del match decisivo di San Siro contro il Liverpool di Klopp, in programma martedì 7 dicembre.