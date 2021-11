Mondiali 2022, Sorteggio Playoff: regolamento e possibili combinazioni

Venerdì 26 novembre, il sorteggio dei playoff per i Mondiali 2022. C’è anche l’Italia tra le 12 nazionali ancora a caccia di un posto per l’evento che si disputerà in Qatar tra un anno

Nessuno se lo sarebbe aspettato a quattro mesi dalla vittoria dell’Europeo, eppure a tre anni di distanza dalla deludente eliminazione al playoff per Russia 2018 contro la Svezia, l’Italia si ritrova di nuovo a disputare i playoff per l’accesso ai Mondiali 2022.

Con gli azzurri di Mancini, ci saranno altre 11 nazionali nell’urna di Zurigo, suddivise tra teste di serie e non. Tanti i rischi per l’Italia con il nuovo format degli spareggi che, rispetto al passato, non prevede più solo una sfida di andata e ritorno bensì due match in gara unica. Alla fine, saranno solo tre le Nazionali che otterranno il pass per il Qatar, aggiungendosi a Francia, Germania, Spagna, Inghilterra, Olanda, Belgio, Serbia, Danimarca, Croazia e Svizzera, qualificate con il primo posto ottenuto nei gironi.

Sorteggio Playoff, il regolamento e le tre mini final four

Le 12 nazionali qualificate ai playoff per il Mondiale 2022 sono così suddivise

Teste di Serie: Italia, Portogallo, Svezia, Galles, Scozia, Russia

Non Teste di Serie: Polonia, Ucraina, Austria, Repubblica Ceca, Turchia, Macedonia del Nord

Il sorteggio, in programma oggi alle 17, definirà tre mini final four (o gironi) con 4 squadre ovvero due teste di serie e altrettante non teste di serie. Ci saranno quindi due match in gara unica (con eventuali supplementari e calci di rigore), sempre stabiliti dal sorteggio, che definiranno le due finaliste per lo spareggio conclusivo. Chi vincerà quest’ultimo accederà ai Mondiali 2022.

Le combinazioni e i rischi sono molti per l’Italia. Il sorteggio più favorevole potrebbe essere, ad esempio, il seguente: Italia-Macedonia; Scozia-Repubblica Ceca. Complicato invece un eventuale primo confronto con la Polonia e la possibile finale con il Portogallo. Altrettanto insidioso un possibile primo match con l’Austria e una finale con la vincente di Svezia-Turchia.

Sorteggio Mondiali, quando si disputeranno gli spareggi

Gli spareggi per i Mondiali 2022 si disputeranno a fine marzo tra giovedì 24 e martedì 29. Si deciderà, dunque, tutto in cinque giorni. Un tempo brevissimo per evitare un’altra disfatta dopo quella di quattro anni fa. In passato solo con Danimarca e Grecia è accaduto che due vincitrici dell’Europeo non si qualificassero per la successiva edizione del Mondiale rispettivamente nel 1994 e nel 2006.