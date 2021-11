Milan-Sassuolo, i convocati di Pioli: torna Maignan

Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati in vista del match di domani, contro il Sassuolo. Il Milan recupera Mike Maignan. Out ancora Fikayo Tomori

Il Milan è chiamato a rialzare la testa, dopo il ko contro la Fiorentina. La squadra di Stefano Pioli riabbraccia – come annunciato dallo stesso tecnico – Mike Maignan, che domani partirà dal primo minuto.

Non c’è, invece, Fikayo Tomori, che quasi certamente sarà nuovamente a disposizione per la sfida contro il Genoa di Shevchenko. Out ovviamente anche Ante Rebic, Davide Calabria e Olivier Giroud.

Ecco l’elenco completo:

PORTIERI

Maignan, Mirante, Tătărușanu.

DIFENSORI

Ballo-Touré, Conti, Florenzi, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI

Bakayoko, Bennacer, Díaz, Kessie, Krunić, Messias, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI

Ibrahimović, Leão, Maldini, Pellegri.