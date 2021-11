Napoli, spettacolo al “Maradona”: il ricordo di Diego è da brividi – VIDEO

Cori, luci spente e flash del telefono accesi, video-messaggio di Pelè: tutto quello che sta accandendo adesso all’ex stadio “San Paolo”

Nella giornata del big match tra Napoli e Lazio c’è tempo anche per ricordare Diego Armando Maradona, scomparso ormai già da un anno. Ecco cosa sta accadendo allo stadio.

Maradona resterà per sempre un icona del mondo partenopeo per quello che ha fatto con la maglia azzurra. Un giocatore che ha fatto la storia del calcio e per questo che non verrà mai dimenticato dagli amanti del gioco più bello del mondo. Il Napoli ha deciso di ricordarlo nel pre-partita della gara contro la Lazio.

Il ricordo di Maradona, foto e video dallo stadio del Napoli

I tifosi del Napoli si sono recati con largo anticipo allo stadio intitolato proprio al “Dios” del calcio per partecipare all’omaggio del club nei confronti di Maradona. Pubblichiamo i momenti più emozionanti grazie a foto e video pubblicati dal giornalista Mirko Calemme sul proprio account Twitter. Partiamo da questo bel gioco di luci con l’impianto spento dello stadio e tutti i flash dei cellulari accesi.

Ecco altre scene direttamente da Napoli. C’è anche un videomessaggio di un’altra leggenda del calcio, Pelè.