Irrompe il Milan: rinnovo a rischio

Il Milan guarda all’estero per rafforzare la trequarti. Non c’è solo il nome di Romain Faivre sul taccuino di Maldini e Massara. In Spagna rilanciano una vecchia ipotesi

L’idea di acquistare un nuovo trequartista che possa dare il cambio a Brahim Diaz non è ancora svanita del tutto. Il Milan – come vi stiamo raccontando da giorni – sta continuando a monitorare la situazione legata a Romain Faivre.

Il giovane francese, classe 1998, sarebbe potuto sbarcare in Italia già durante il calciomercato di gennaio ma il Brest ha fatto muro dopo il comportamento poco gradito da parte del calciatore.

La cifra del possibile acquisto è fatta ormai da tempo: il club di Ligue 1 per liberarlo già a gennaio vorrebbe circa 15 milioni di euro. Un addio di Samu Castillejo potrebbe portare il Milan ad accelerare, così da regalare un nuovo uomo sulla trequarti a Pioli.

Non solo Faivre

Sullo sfondo restano comunque altri profili, come quello di Nabil Fekir. Il francese del Real Betis è un titolare indiscusso e anche in questa stagione i numeri non sono niente male: tra Liga ed Europa League, l’ex Lione è andato a segno tre volte e ha realizzato quattro assist.

Il contratto di Fekir è in scadenza il 30 giugno 2023. I biancoverdi – come riporta Fichajs.net – hanno fretta di rinnovare. Il Milan potrebbe rappresentare un ostacolo per la firma.

Appare evidente, che se non dovesse arrivare la fumata bianca, questi potrebbero essere gli ultimi mesi di Fekir in Andalusia.