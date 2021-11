Stop pesante alla Roma: Milan a rischio

Brutto stop in casa Roma. I giallorossi potrebbero dover fare a meno di una loro pedina importante, anche per la sfida contro il Milan, in programma a gennaio

Non è solo il Milan a dover fare i conti con brutti infortuni. Stefano Pioli, come è noto, deve fare a meno di Ante Rebic, Olivier Giroud e Davide Calabria, tre pedine importanti, che contano di recuperare entro la fine dell’anno, ma non è certo scontato.

Se non dovessero farcela per la partita contro il Napoli, in programma il prossimo 19 dicembre, o tre giorni dopo contro l’Empoli, l’obiettivo sarebbe quello di esserci per la prima giornata del girone di ritorno.

Il 2022 del Milan inizierà subito forte, con la squadra di Pioli che ospiterà a San Siro la Roma di Jose Mourinho. La partita è in programma il 6 gennaio e per l’occasione i giallorossi rischiano seriamente di dover fare a meno di una delle loro pedine più importanti, Lorenzo Pellegrini.

Out contro il Milan?

L’infortunio del centrocampista non è di poco conto: gli esami hanno infatti evidenziato una lesione al quadricipite della gamba destra. Si preannuncia uno stop di 30-40 giorni. Anche per il calciatore della Roma il 2021 è terminato. L’obiettivo chiaramente sarà quello di esserci a San Siro ma non sarà per nulla facile.