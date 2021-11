Testa al Genoa: le ultime da Milanello

Il Milan ha lavorato al centro sportivo di Milanello dopo il ko contro il Sassuolo. I rossoneri, chiamati a rialzare la testa, hanno iniziato a preparare la sfida contro il Genoa

Non c’è tempo per leccarsi le ferite. Il Milan di Stefano Pioli è tornato a lavorare per preparare la sfida contro il Genoa, valevole per la quindicesima giornata di Serie A, in programma mercoledì sera allo stadio Marassi di Genova.

Sarà una partita speciale, con i rossoneri che dovranno vedersela contro Shevchenko, che ieri ha raccolto il primo punto della sua carriera sulla panchina del Grifone, contro l‘Udinese.

Nessuna novità

Stamani il Milan si è allenato al centro sportivo di Carnago: gli uomini che sono scesi in campo ieri contro il Sassuolo hanno svolto un lavoro differente rispetto al resto dei compagni, per recuperare dalle fatiche del match.

Le attenzioni principali erano chiaramente rivolte su Fikayo Tomori, tornato ad allenarsi in gruppo venerdì scorso, ma che Pioli non ha voluto rischiare. Come raccolto, il difensore anche oggi ha lavorato con il resto dei compagni e si prepara dunque a tornare a disposizione del mister per la trasferta di Genova. E’ praticamente certo dunque che l’ex Chelsea andrà a comporre la coppia con Simon Kjaer, al centro della difesa.