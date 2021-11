Pallone d’oro 2021: Kjaer a Parigi per la cerimonia – VIDEO

Il difensore del Milan e della Danimarca si è posizionato come 18simo in classifica per l’ambito premio.

Nella giornata di oggi si svolgerà la cerimonia per attribuire il Pallone d’Oro 2021. Nella top 30 figurava anche un calciatore del Milan, Simon Kjaer. Il difensore rossonero si è classificato al 18simo posto.

Un risultato importante che sicuramente renderà orgoglioso il danese, così come ha reso orgoglioso il suo agente Mikkel Bekk: “Lo meritavi più di chiunque altro”. Kjaer si è recato a Parigi insieme alla moglie per partecipare alla cerimonia per l’assegnazione del premio. Ecco il video che lo immortala davanti ai giornalisti.

Leggi anche: