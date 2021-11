Pallone d’oro 2021: resa nota la posizione di Kjaer

In questi minuti France Football sta rendendo nota la top 30 del Pallone d’Oro. Intanto è uscito il posizionamento del difensore rossonero.

In questo pomeriggio France Football sta pian piano svelando la top 30 del Pallone d’Oro 2021. Dopo che nella passata stagione non è stato assegnato il premio a causa dello stop per il Covid, c’è tanta attesa per scoprire chi sarà il vincitore quest’anno.

Vincitore che non è ancora stato deciso perché la classifica stilata dal quotidiano francese non è ancora completa. Intanto però è stato reso noto il posizionamento di Simon Kjaer. Il difensore del Milan e capitano della Danimarca è il 18simo in classifica. Il rossonero si è meritato questa posizione anche grazie all’intervento in soccorso del suo compagno di nazionale Christian Eriksen in quella giornata drammatica di Euro 2020.

Fresco del rinnovo con il Diavolo, Kjaer si gode anche questo riconoscimento. Il difensore si è messo alle spalle giocatori del calibro dell’attaccante del Tottenham Harry Kane (23) e del centrocampista dello United Bruno Fernandes (21). Dietro anche l’interista Lautaro Martinez, anche lui al 21simo posto ex aequo con il portoghese.