ESPN – Miglior terzino al mondo: il rossonero è nella Top 3

La nota emittente sportiva ha pubblicato la lista dei migliori calciatori al mondo per reparto, con un rossonero tra i primi.

Dopo l’assegnazione del Pallone d’Oro di ieri, vinto non senza polemiche da Leo Messi, è tempo di riconoscimenti e di classifiche anche per altre testate.

Oggi, la nota emittente sportiva internazionale ESPN, ha pubblicato le liste dei migliori calciatori al mondo per qualità tecnica, votati dalla redazione stessa. Le classifiche sono state divise ruolo per ruolo.

La notizia interessante è che un calciatore del Milan è entrato nella Top 3 dei migliori terzini sinistri del momento. Ovviamente stiamo parlando di Theo Hernandez, titolarissimo della squadra rossonera.

Theo è stato piazzato al terzo posto nella lista dei migliori laterali difensivi per l’anno solare 2021. Prima di lui soltanto Andrew Robertson del Liverpool e Alphonso Davies del Bayern Monaco, due vere forze della natura.

Al classe ’97 del Milan viene dunque riconosciuta l’enorme crescita e maturazione degli ultimi anni, anche grazie al lavoro in rossonero sotto la guida di Stefano Pioli. Non a caso ESPN lo ha considerato migliore di importanti calciatori del calibro di Jordi Alba, Marcos Alonso o dell’atalantino Robin Gosens.

Andrew Robertson beats Alphonso Davies in the race for best left back 💨 #FC100

Full ranking ➡️ https://t.co/2C4iJF5dLg pic.twitter.com/IXbJIR5UPZ

— ESPN FC (@ESPNFC) November 30, 2021