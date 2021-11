Milan, visita all’Istituto Tumori a Milano: presenti Bennacer e Leao

Bennacer, Leao e Adami in visita all’Istituto Tumori di Milano in rappresentanza del Milan.

Il club rossonero è sempre molto impegnato nel sociale, basti pensare alle tante iniziative promosse da Fondazione Milan. E gli stessi calciatori vengono impiegati per alcune di esse.

Nella giornata di ieri Ismael Bennacer, Rafael Leao e Greta Adami – accompagnati da dei dirigenti del Milan – hanno fatto visita al reparto di oncologia pediatrica dell’Istituto Tumori di Milano. Hanno avuto modo di intrattenersi con i bambini presenti presso la struttura, consegnando loro anche dei regali in vista del Natale. Non sono mancati gli autografi a sciarpe e magliette portate in dono.

Una bellissima iniziativa da parte del Milan, che ha portato il sorriso a dei bambini che stanno lottando per la loro stessa vita. Come sottolineato dall’Istituto Tumori di Milano, prosegue la collaborazione con il club rossonero. È stato fatto un ringraziamento sia ai giocatori che alla dirigenza milanista.