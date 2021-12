Genoa-Milan, formazioni ufficiali: torna Tomori, chance per Messias

Serie A, Genoa-Milan: le formazioni ufficiali con le scelte di Shevchenko e Pioli per il match di Marassi.

Stasera dalle 20:45 allo stadio Luigi Ferraris di Genova va in scena Genoa-Milan, partita valida per la 15esima giornata del campionato Serie A 2021/2022. I rossoneri vanno a caccia di una vittoria, dopo due sconfitte consecutive. Il Grifone ha vinto solo una volta in questa Serie A, il 12 settembre, e pertanto punta a fare di nuovo i 3 punti.

Sia Andriy Shevchenko che Stefano Pioli devono fare i conti con alcune assenze nella sfida odierna. I rossoneri comunque ritrovano Fikayo Tomori, out nelle ultime partite e oggi di nuovo titolare al fianco di Simon Kjaer. A centrocampo ritorna la coppia Kessie-Tonali, partita dalla panchina contro il Sassuolo. Sulla trequarti spazio al brasiliano Junior Messias.

Di seguito le formazioni ufficiali di Genoa-Milan.

GENOA (3-5-2): Sirigu; Vanheusden, Masiello, Vásquez; Ghighlione, Sturaro, Badelj, Rovella, Cambiaso; Bianchi, Ekuban. A disp.: Marchetti, Semper; Bani, Biraschi, Sabelli; Behrami, Galdames, Hernani, Portanova, Touré; Buksa, Pandev. All.: Shevchenko.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Kjær, Tomori, Hernández; Tonali, Kessie; Messias, Díaz, Krunić; Ibrahimović. A disp.: Mirante, Tătărușanu; Ballo-Touré, Conti, Florenzi, Gabbia; Bakayoko, Saelemaekers; Leão, Maldini, Pellegri. All.: Pioli.

Arbitro: Sacchi di Macerata