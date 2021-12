Adli, Faivre e Sanches protagonisti in Francia: il Milan osserva | Video

Il club rossonero è sempre molto vigile sui migliori talenti della Ligue 1.

Il mercato francese è diventato quello preferito dal Milan per le operazioni di calciomercato. In Ligue 1 più volte sono stati individuati rinforzi a buon prezzo che potevano migliorare la squadra. Alcuni affari sono andati in porto, altri no.

Tra le operazioni condotte con successo da Paolo Maldini e Frederic Massara c’è l’acquisto di Yacine Adli. Il 21enne centrocampista è costato circa 10 milioni di euro (bonus inclusi) ed è stato lasciato in prestito al Bordeaux per una stagione. La squadra allenata da Vladimir Petkovic sta faticando in campionato, è terzultima nella classifica. Ma l’ex PSG è tra i migliori. Nell’ultima partita, persa 4-2 contro lo Strasburgo in trasferta, ha regalato l’assist (il quinto in questa Ligue 1) per il momentaneo vantaggio dei suoi.

Otra asistencia para Yacine Adli. Llegó a 5 asistencias en la presente Ligue 1. pic.twitter.com/TY0jQEhGV8 — PIOLISMO (@PIOLISMO___) December 1, 2021

Romain Faivre, obiettivo dello scorso mercato estivo e fantasista che il Milan continua a seguire, ha deciso su calcio di rigore la sfida tra il suo Brest e il Saint Etienne. L’ex Monaco sale a quota 6 gol in questo campionato, a cui aggiungere 5 assist nelle totali 15 partite disputate. Eguagliati i numeri di reti e assist nella passata stagione.

Milan target Faivre scored the winner for Brest today. He’s been involved in 11 goals in 15 Ligue 1 matches this season (6 goals, 5 assists), already equalling his total from last season in 36 matches (6 goals, 5 assists) via @OptaJean.#SB29ASSE pic.twitter.com/i1uNy9pqCn — Sacha Pisani (@Sachk0) December 1, 2021



Renato Sanches è un centrocampista di cui si parla molto e che potrebbe essere un ideale sostituto di Franck Kessie, se l’ivoriano dovesse lasciare il Milan. L’ex Benfica e Bayern Monaco nella recente vittoria del Lille per 2-1 contro il Rennes ha segnato il gol del raddoppio. La prima rete in questa Ligue 1 per il 24enne portoghese.